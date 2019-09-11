РИАМО - 11 сен. В летний период 2019 года в Подмосковье работали 96 загородных детских лагерей и более 1,13 тысячи лагерей с дневным пребыванием на базе школ, в то же время в этом году в лагерях успели отдохнуть более 400 тысяч детей из региона, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«В этом году 403 тысячи детей из Московской области отдохнули в летних лагерях, 54 тысячи из них – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и 3,7 тысячи – дети-инвалиды», – рассказала Забралова.

Она также подчеркнула, что дети из Московской области отдыхали не только на территории региона, но и на курортах Черноморского побережья. Кроме того, 4,5 тысячи детей отдыхали в лагерях Крыма.

В конце августа стартовала пятая смена летнего отдыха на Черноморском побережье, в ней принимают участие 300 детей из Подмосковья. Эта смена предусматривает образовательную программу на период отдыха, так как она приходится на начало учебного года.