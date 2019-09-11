РИАМО - 11 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с вице-президентом Barilla Group Лукой Барилла, вице-президентом ООО «Барилла Рус» Михаилом Путилиным и первым советником торгового отдела посольства Италии в РФ Франческой Санторо открыл две новые линии по производству макаронных изделий в городском округе Солнечногорск, передает корреспондент РИАМО.

Предприятие работает в Подмосковье более 15 лет, на заводе трудятся 300 человек. На предприятии компании «Барилла Рус» в Солнечногорске производят более 100 тонн пасты - всего 20 видов. Тальятелле, фарфалле, феттуччине и тортеллини так нравятся покупателям, что владельцы решили запустить еще две технологические линии по производству макаронных изделий. Расширение производства даст жителям Солнечногорска более 50 новых рабочих мест.

«У нас традиционно теплые и дружеские отношения, и эти отношения дают положительный результат. Я с большим удовольствием присутствую на фабрике, которую посетил четыре года назад, с большим удовольствием присутствую на расширении производства. <...> Сегодня прекрасный солнечный день, и я очень надеюсь, что в следующий раз мы встретимся тоже в Московской области, пусть в каком-то другом месте, но в честь успеха «Бариллы», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что в октябре в присутствии президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение.

«Важно, чтобы то, что было подписано, было реализовано. Наша задача с менеджментом фабрики - реализовать этот проект. Важная дата сегодня - удвоение производства - это серьезно», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что правительство региона и власти округа намерены оказывать поддержку предприятию.

«Мы уже удвоили нашу производственную мощность. Благодарим за поддержку московское областное правительство и итальянское посольство. <...> Мы должны образовывать людей, показывать пример честного предпринимательства, обеспечивать высокое качество продукции», - уточнил Лука Барилла.

В октябре 2018 года Воробьев и председатель совета директоров компании Barilla Гвидо Мария Барилла обменялись документами о развитии инвестиционного сотрудничества в присутствии Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

К 2022 году ООО «Барилла Рус» планирует построить в Московской области еще один абсолютно новый производственный комплекс. В составе предприятия – мельница производительностью 300 тонн в сутки, производственное помещение, а также склад, который планируется использовать для снабжения продукцией группы «Барилла» клиентов по всей России.

Новый комплекс будет спроектирован с использованием самых современных технологий производства и упаковки продукции, будет создано более 400 новых рабочих мест.

В середине 1990-х годов в Москве начало работу торговое представительство компании «Харрис», которое продвигало на рынок кондитерскую продукцию марки «Дан Кейк». В 1998 году в Солнечногорском районе было построено предприятие ООО «Харрис СНГ» по выпуску кондитерской продукции. В 2004 году ООО «Харрис СНГ» вошло в состав группы «Барилла».

В 2006 году в результате полной перестройки фабрики началось производство макаронных изделий и соусов. Объем инвестиций в строительство составил более 40 миллионов евро. В 2015 году завершен проект расширения производства на предприятии.