РИАМО – 11 сен. В каждое десятое ДТП в Подмосковье попадает ребенок, кроме того, в 2019 году в регионе впервые зафиксированы 5 ДТП с участием электросамокатов, сообщил в среду на заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации начальник второго управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«Что касается детской смертности и участия несовершеннолетних в ДТП, цифры не очень большие. Примерно в каждое десятое ДТП попадает ребенок. Чаще всего это ребенок-пассажир, порядка 90% случаев. В большинстве таких ситуаций виноват взрослый. Остальные случаи происходят по вине самих детей», – сказал Щулепников.

Он уточнил, что в регионе стали фиксировать аварии с участием велосипедов и самокатов.

«Если раньше это были сугубо пешеходы, то теперь опасения вызывают велосипедисты и те, кто перемещается на самокатах. В этом году в регионе впервые зафиксированы 5 ДТП с участием электросамокатов», – добавил Щулепников.

Он рассказал, что в Подмосковье с начала этого года на 20% сократилось число погибших в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.