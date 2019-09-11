РИАМО – 11 сен. Порядка 300 пешеходных переходов на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья приведут в соответствие с нормами в 2019 году, сообщил в среду на заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации начальник второго управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта Московской области Виктор Щулепников.

«Есть указ президента РФ об обустройстве в соответствии с ГОСТами всех пешеходных переходов. Работа эта ведется на протяжении трех лет. Количество пешеходных переходов, не соответствующих требованиям, сокращается. В этом году у нас на региональной и муниципальной сети порядка 700 пешеходных переходов, которые не соответствуют. Половина из них (около 300 – ред.) в этом году будет приведена в нормативное состояние», – сказал Щулепников.

Он разъяснил, что ГОСТ предусматривает у пешеходных переходов, в частности, возле образовательных учреждений, наличие искусственных дорожных неровностей, светофоров Т7 (желтые мигалки), тротуаров с пешеходными ограждениями.

«Мы оцифровали все эти пешеходные переходы, чтобы можно было объективно отслеживать», – заключил Щулепников.