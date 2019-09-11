РИАМО - 11 сен. В Дмитровском районе Москвы в рамках программы реновации построят дом на 148 квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В Дмитровской районе по адресу: улица Долгопрудная, дом 7 идет строительство жилого дома. В нем будут жить участники программы реновации. В настоящее время строители возводят надземную часть здания. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В доме будет 60 однокомнатных, 69 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир. Общая их площадь — более 9 тысяч квадратных метров.

В доме будет готовая улучшенная отделка, соответствующая стандартам реновации. Пять квартир предназначены для маломобильных жителей, им обеспечат безбарьерный доступ в здание. В доме будет два лифта на 400 килограммов и 1 тонну. В них оборудуют визуальные и тактильные средства информации.

На первом этаже дома разместятся магазины, аптеки и другие сервисы.

Двор рядом со зданием благоустроят, там появятся газоны, деревья, кустарники, детские и спортивные площадки.

Всего в Дмитровском районе в реновацию включили 55 домов, утверждено четыре стартовые площадки. А в САО в программу реновации вошло 514 домов, подобрано 49 площадок.