РИАМО - 11 сен. В районе 11:15 на станции метро «Университет» произошел инцидент, частично парализовавший Сокольническую линию столичного метро, молодой человек упал с платформы на жесткий путь, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытию констатировал смерть пассажира», - говорится в сообщении.

Все материал об инциденте были переданы в следственные органы, которым предстоит принять процессуальное решение.

В результате инцидента движения поездов не было от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная». На данный момент движение поездов восстановили и ввели в график.

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