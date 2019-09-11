РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Глава Балашихи Сергей Юров наградил медицинских работников округа в преддверии Дня города, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония прошла 10 сентября в поликлинике №5 в микрорайоне Дзержинского. Юров также осмотрел поликлинику и пообщался с медперсоналом.

«Большую работу провели по оснащению и дооснащению этой поликлиники (№5 – ред.), по привлечению сюда дополнительных врачей. На сегодняшний день поликлиника обслуживает около 10 тысяч жителей из микрорайонов Дзержинского, Салтыковка, Никольско-Архангельский. Здесь находится лаборатория, куда поступают анализы со всей Балашихи», – сказал Юров.

Он отметил, что за последний год много сделано с точки зрения эффективности использования площадей.

«В 2018 году в Балашихе открыто 5 поликлиник. В 2019 году провели реорганизацию двух наших городских больниц. Это позволило грамотно распределять потоки пациентов, перенаправлять узкопрофильных специалистов», – подчеркнул Юров.

Он добавил, что в 2020 году начнется строительство новой современной больницы в микрорайоне Ольгино, поблагодарил медперсонал за работу и вручил благодарственные письма троим заведующим отделениями Балашихинской областной больницы.

В состав Балашихинской областной больницы входит 25 подразделений: 17 поликлиник, 2 амбулатории, 3 диспансера, травматологическое поликлиническое отделение, поликлиника восстановительной медицины и реабилитации, женская консультация.