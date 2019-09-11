РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик приступил к строительству тротуара у Детского парка культуры и отдыха, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. В среду, 11 сентября, начались работы по строительству тротуара вдоль забора Детского парка культуры и отдыха. Длина тротуара составит 135 метров, а ширина тротуара – 1,5 метра», – говорится в сообщении.

Работы планируется завершить до 20 сентября при благоприятных погодных условиях.