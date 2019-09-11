РИАМО – 11 сен. В Подмосковье с начала 2019 года на 20% сократилось число погибших в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду на заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации начальник второго управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта Московской области Виктор Щулепников.

«Начну с общей статистики по снижению смертности и аварийности на дорогах Подмосковья, которая на сегодняшний день внушает оптимизм. По сравнению с аналогичным периодом прошлого (2018 года – ред.) года у нас снижение числа погибших в ДТП составляет 20%, движемся к показателю 25%», – сказал Щулепников.

Он добавил, что за три года число погибших в авариях в регионе сократилось на 243 человека.