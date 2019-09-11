РИАМО - 11 сен. 100 новых станций велопроката и 1 тысячу велосипедов планируется разместить в Москве в следующем году, предпочтение отдается электрическим велосипедам, сообщил журналистам в среду советник руководителя департамента транспорта Москвы Алексей Митяев.

«В следующем году мы хотим поставить ещё 100 станций и 1000 велосипедов. <...> Предпочтение отдается электрическим велосипедам. <...> По опыту прошлого года, когда мы выбираем некую станцию размещения, то мы встречаемся с префектурой и выбираем точное место, чтобы заранее подготовить место. <...> Сейчас мы занимаемся планированием новых точек для размещения», - сказал Митяев.

По его словам, при выборе новых точек размещения велопроката в первую очередь учитываются пожелания жителей.

«В этом году было добавлено 100 новых станций велопроката и сейчас 5,3 тысячи велосипедов. Велопрокат пришел в 12 новых районов и там установили 55 станций. Это те районы, где сами жители просили разметить там станции велопроката. В этом году 400 тысяч человек являются активными пользователями велопроката», - добавил он.

Он также отметил, что помимо велосипедов, активно развивается прокат самокатов, сейчас в городе функционирует 2 тысячи арендуемых самокатов. В этом сезоне на них было совершено 200 тысяч поездок.