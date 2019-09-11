РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 сен. С начала текущего года в поликлинику подмосковных Котельников трудоустроили 15 врачей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Котельники ведется работа по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения, так как этот вопрос один из наиболее актуальных для жителей города. С начала 2019 года 15 врачей было трудоустроено в городскую поликлинику», – говорится в сообщении.

Это специалисты широкого профиля и узкого – травматолог, офтальмолог, ЛОР, детские врачи – невролог и гастроэнтеролог, а также участковые врачи-терапевты и педиатры.

«Благодаря этому удалось сократить время ожидания приема. Теперь оно составляет 24 часа у специалистов широкого профиля, и до 10 дней вместо 14 у врачей узкой направленности», – отмечается в материале.

Для удобства пациентов организовали возможность получить детскую справку в кабинете «Справка в один шаг». Также врачей удалось освободить от бумажной работы благодаря открытию сестринского поста в терапевтическом отделении.

«На данный момент городские поликлиники укомплектованы специалистами на 71%», – заключается в материале.