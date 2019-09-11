Что делать, если потеряли багаж в аэропорту

Обратиться в службу розыска багажа
Для начала проверьте, не попал ли ваш чемодан или сумка в негабаритный багаж, который обычно выгружают на отдельной стойке. Уточните у сотрудников аэропорта, не попали ли ваши вещи туда.
Если багажа все-таки нет, то придется писать заявление на имя авиакомпании, которой вы летели. Бывает и такое, что при разгрузке багажа пропадает не сам чемодан, а чехол. Если вещь дорогая, стоит также написать заявление о пропаже.
Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Геннадий Локтев отмечает, что порядок действий всегда одинаковый.
В первую очередь нужно обратиться в комнату «Розыск багажа», которая есть в каждом аэропорту. Как правило, она находится вблизи от места выдачи багажа. Если вы не можете найти такую комнату, обратитесь к работникам аэропорта или на стойку вашей авиакомпании.
Как написать заявление
Далее нужно написать заявление о том, что вы не получили багаж, на основании которого перевозчик примет необходимые меры для розыска, согласно п. 154 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 N 82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил».
При обращении в службу розыска багажа выдадут образец заявления, которое надо будет заполнить. В нем, помимо прочих данных, следует указать, куда доставить найденный багаж. При этом доставка должна быть бесплатная, отмечает эксперт.
Некоторые авиакомпании принимают заявления в свободной форме либо выдают готовый бланк. Если инцидент произошел за границей, то заявление, скорее всего, придется писать на английском языке.
После написания заявления вам необходимо получить документ, подтверждающий ваше обращение. Обязательно уточните на месте у представителя перевозчика, какие документы необходимо предоставить для получения багажа после его розыска. Это может быть паспорт, посадочные билеты и пр.
Сроки поиска багажа
На розыск багажа перевозчику официально отводится 21 день со дня предъявления заявления, согласно п. 154 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 N 82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил». Не факт, что перевозчик будет тянуть до последнего, но стоит быть готовым к тому, что процедура может затянуться.
Для идентификации багажа часто просят описать несколько особо приметных вещей внутри. Подумайте, что это может быть. Например, если есть какие-то предметы с дефектом, одежда с заплаткой или зарядное устройство с изолентой.
Куда жаловаться, если багаж не нашли
Если срок поисков истек, а багаж так и не получен, то пассажир имеет право обратиться с досудебной претензией к перевозчику о возмещении ему убытков и компенсации морального вреда.
По закону перевозчик несет ответственность за багаж, принятый к перевозке в багажном отсеке воздушного судна. Зарегистрированный багаж пассажира должен перевозиться на том же воздушном судне, на котором следует пассажир (ст. 118 ВК РФ; п. п. 87, 132 Правил, утв. Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82). Поэтому в случае утери имущества авиакомпании придется возместить пассажиру все убытки.
Размер ответственности за утерю багажа с объявлением ценности составляет сумму объявленной ценности. Если же объявленной ценности у багажа не было, то перевозчик должен возместить всю стоимость утерянного багажа. При этом за 1 килограмм веса можно получить не более 600 рублей компенсации (согласно п. 1 ст. 119 Воздушного Кодекса РФ).
Если по досудебной претензии ваши требования не были удовлетворены перевозчиком или удовлетворены только частично, необходимо обратиться с исковым заявлением о защите прав потребителей в суд, говорит юрист.
Как получить компенсацию за моральный вред
Утеря багажа может стать серьезной проблемой как в путешествии, так и по прибытии домой. Поэтому, даже если ваш багаж нашли, вы вправе потребовать компенсацию морального вреда.
Эксперт советует начать с досудебной претензии к авиакомпании. Если же перевозчик Вас проигнорирует, стоит обратиться в суд для защиты своих прав. Руководствоваться в таком случае следует статьей 15 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 Закона РФ «О Защите прав потребителей», советует юрист.
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