Что делать, если потеряли багаж в аэропорту

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Для начала проверьте, не попал ли ваш чемодан или сумка в негабаритный багаж, который обычно выгружают на отдельной стойке. Уточните у сотрудников аэропорта, не попали ли ваши вещи туда.

Если багажа все-таки нет, то придется писать заявление на имя авиакомпании, которой вы летели. Бывает и такое, что при разгрузке багажа пропадает не сам чемодан, а чехол. Если вещь дорогая, стоит также написать заявление о пропаже.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Геннадий Локтев отмечает, что порядок действий всегда одинаковый.

В первую очередь нужно обратиться в комнату «Розыск багажа», которая есть в каждом аэропорту. Как правило, она находится вблизи от места выдачи багажа. Если вы не можете найти такую комнату, обратитесь к работникам аэропорта или на стойку вашей авиакомпании.

Важно обратиться за розыском багажа до выхода из зала прилета. В противном случае вам могут отказать на основании, что багаж вы потеряли где-то сами.

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