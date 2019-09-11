РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. На территории лесопарка «Березки» в подмосковном Подольске планируют сделать специализированный велотрек, сообщается на интернет-портале «Добродел».

«В настоящее время рассматривается вопрос об устройстве специализированного велотрека на территории лесопарка «Березки» в рамках благоустройства», – сказал председатель по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

В период 2019-2021 годов в лесопарке Березки будут проводиться работы по благоустройству, направленные на создание комфортных условий отдыха. По многочисленным просьбам жителей в парке сделают веломашруты, пешеходные дорожки, вырежут поросль и разобьют клумбы с цветами, газоны. В настоящее время уже начали готовить площадку для велотрека и завозить камни для ландшафтного дизайна.