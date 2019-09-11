РИАМО - 11 сен. В кассы и билетные автоматы Московского метрополитена поступила лимитированная серия билетов «Единый», стилизованных к юбилею легендарного конструктора Михаила Калашникова, сообщила журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Мы выпустили билеты «Единый», которые будут продаваться с сегодняшнего дня в кассах. Билеты рассчитаны на одну и две поездки. Выпущены они тиражом 400 тысяч экземпляров. Это наш традиционный подарок для пассажиров, потому что это еще и сувенир, который любой пассажир может увести с собой», - сказала Темникова.

Постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации Михаил Хомич добавил, что выпуск стилизованных билетов подтолкнет москвичей погрузиться в историю Калашникова.

«Этот год - год 100-летия великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, который сделал многое не только для обороны страны, но и вообще для изобретательства в стране. Мы благодарим московское метро за то, что сделали такие уникальные билеты. Я надеюсь, что больше москвичей заинтересуются историей жизни великого конструктора и больше узнают про него», - сказал Хомич.

Дизайн тематического проездного билета «Единый» включает официальную атрибутику 100-летия Михаила Калашникова. Лицевую сторону проездного украшает надпись с цифрой «100». На оборотной стороне билета размещается официальный адрес сайта (калашников100.рф), где представлена актуальная информация о серии юбилейных акций, реализуемых в стране в рамках торжественного празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова.