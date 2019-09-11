РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита в микрорайон Южный Балашихи проверил ход ремонта входных групп многоквартирных домов, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов вместе с генеральным директором УК «Южный» Еленой Зайцевой проверил, как проходят ремонтные работы входных групп в доме №5 на Некрасова и в доме №13 по улице Юлиуса Фучика. По словам Зайцевой, ремонтные работы проводятся за счет УК в тех домах, где нет долгов за коммунальные услуги.

«Южный – один из первых микрорайонов Балашихи, где большинство домов нуждается в комплексном капитальном ремонте. Управляющая компания начала наводить порядок на входных группах: в домах восстанавливаются арки, ступени, возле каждого подъезда укладывается новая плитка», – сказал Ефимов.

Он добавил, что практику, когда ремонты проводятся в домах, где своевременно производится оплата, можно внедрить на территории всей Балашихи. В ходе обхода микрорайона депутат также осмотрел благоустройство дворовых территорий и обсудил с жителями дома №2/1 по улице Фучика содержание хоккейной коробки.

«Хоккейная коробка есть, но каждую зиму возникает вопрос – кто должен заливать и следить за состоянием льда. Это проблема всей большой Балашихи и она требует комплексного решения», – заключил Ефимов.