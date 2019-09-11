РИАМО - 11 сен. Первый осенний велофестиваль пройдет 15 сентября в столичных «Лужниках», протяженность маршрута составит 24 километра, мероприятие объединит свыше 30 тысяч человек, сообщил журналистам в среду генеральный директор Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Администратор Московского парковочного пространства» Александр Гривняк.

«С 10:00 до 18:00 будет работать площадка, куда могут прийти люди всех возрастов. У нас будет игровая зона для детей, будет «Союзмультфильм». Также организуют танцевальные мастер-классы. Сейчас все маршруты, которые представлены, мы выбираем только с учетом голосования наших участников – велосипедистов. У нас проголосовало более 41% участников за этот маршрут. Мы начинаем маршрут в «Лужниках» и дальше выезжаем на Садовое кольцо», – сказал Гривняк.

Он пояснил, что с учетом последних мероприятий велосипедисты направляли большое количество обращений. Так, одно из них касалось увеличения маршрута.

Гривняк уточнил, что нынешний маршрут составит 24 километра.

«Старт колонны назначен на 12:00. Ожидается более 30 тысяч участников. Колонна вернется в 15:30. Развлекательная программа будет организована для всей семьи. Будет функционировать фотозона, различные мастер-классы и многое другое», – разъяснила руководитель проектов департамента транспорта города Москвы Юлия Потапова.

Она дополнила, что в рамках развлекательной программы планируется проведение рэп-батлов. Гости также смогут увидеть артистов театра «Щелкунчик».