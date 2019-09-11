РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 сен. Воспитанники стадиона «Авангард» из Домодедова завоевали медали на Всероссийском турнире по рукопашному бою в рамках XII Открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств, сообщается на официальной странице тренера по армейскому рукопашному бою стадиона «Авангард» Андрея Андреева в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийские юношеские игры боевых искусств проходят в Анапе с 8 по 23 сентября.

«Итоги второго дня Всероссийского турнира по рукопашному бою, проходящего в рамках юношеских игр боевых искусств: золото выиграл Левашев Даниил 12-13 лет до 65 килограммов; серебро – Филиппова Анастасия 12-13 лет до 50 килограммов; бронза – Коняхина Карина 12-13 лет до 42 килограммов. Поздравляем ребят с новыми победами и достижениями», – говорится в сообщении.

Ранее золотую медаль завоевала спортсменка Стелла Виноградова.