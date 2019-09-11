РИАМО - 11 сен. Жители Москвы и Подмосковья могут высказать свои предложения по улучшению схемы первых двух Московских центральных диаметров на карте столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новую навигацию МЦД мы постарались сделать максимально удобной и понятной для пассажиров, для нас крайне важно учитывать мнение жителей на всех этапах проекта. В разделе МЦД на сайте мосметро пользователи могут скачать схему МЦД с двумя диаметрами, а также оставить свои предложения по улучшению схем первых двух МЦД», – говорится в сообщении.

Предложения от пассажиров принимаются с 11 по 25 сентября через форму обратной связи в специальном разделе на сайте метро по адресу: mcd.mosmetro.ru.

«Все идеи мы передадим специалистам для проработки, после чего самые интересные и полезные предложения могут быть учтены при обновлении схем в метро», – добавляется в материале.

Десять лучших предложений будут опубликованы для голосования во всех аккаунтах МЦД в социальных сетях. Авторы, чьи предложения поддержат пассажиры, получат в подарок фирменный постер с совмещенной схемой метро и МЦД – копией той, которую разместят в поездах к запуску диаметров.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск - это 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Московские центральные диаметры являются совместным проектом Минтранса России, правительства Московской области, правительства Москвы и РЖД.