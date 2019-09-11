РИАМО – 11 сен. Районный совет ветеранов получил помещение от властей столицы в Крылатском, неподалеку от объекта располагается одноименная станция метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

Помещение находится по адресу: Осенний бульвар, дом 2.

«Ежедневно социально-ориентированные организации Москвы проводят большую общественную работу, направленную на поддержку столичных жителей. <…> Объект, предназначенный для размещений совета ветеранов района Крылатское, расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома, имеет отдельный вход и адаптирован для дальнейшей работы», – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он дополнил, что в непосредственной близости находится управа района и станция метро «Крылатское».

Так, площадь нового помещения позволяет нам разместить аппарат районного совета, а также организовать библиотеку для членов нашей организации.

«Мы давно это планировали и благодарны городу за предоставленную возможность трудиться в более комфортных условиях», – подчеркнула председатель районного Совета ветеранов Крылатское Галина Валиева.