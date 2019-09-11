РИАМО - 11 сен. На ряде станций метро Москвы случился сбой работы системы бесконтактной оплаты, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.
«На некоторых станциях метро наблюдается сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах. Банк-эквайер ВТБ уже ведет работу по обновлению ПО», — говорится в сообщении.
Администрация метрополитена ожидает, что проблему решат в течение ближайших нескольких часов и приносит пассажирам извинения за неудобства.
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