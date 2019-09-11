РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. Арбитражный суд Москвы признал законным проведенный конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области поступила жалоба ООО «УК Ромос» на действия (бездействие) комитета по ЖКХ и благоустройству администрации городского округа Подольск при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

«По результатам рассмотрения, Управление признало жалобу ООО «УК Ромос» необоснованной. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «УК Ромос» на нарушение правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, УК обратилась в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «УК Ромос» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.