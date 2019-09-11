РИАМО - 11 сен. На «красной» ветке метро Москвы произошел сбой, на рельсы упал пассажир, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Сокольнический линии нет движения поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению в центр из-за падения пассажира», — говорится в сообщении.

В обратном направлении интервалы движения увеличены.

Движение на «красной» ветке метро Москвы ввели в график после падения пассажира>>