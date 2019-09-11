РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. В подмосковном Подольске в октябре проведут ряд спортивных мероприятий для привлечения детей и подростков к спорту, в том числе турниры по кикбоксингу и городошному спорту, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Юрий Стрелков, председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Сабинин совместно с активистами и сторонниками партии обсудили планы по привлечению подростков к участию в массовых и культурно-спортивных мероприятиях, реализуемых на территории городского округа в рамках партийного проекта «Детский спорт».

«В итоге был принят план работы, согласно которому в течение октября пройдет ряд мероприятий под общим девизом «Я выбираю спорт». В том числе, встречи с учениками младших классов, которым в игровой форме расскажут о разных видах спорта; турнир по кикбоксингу, международный турнир по городошному спорту, любителей футбола пригласят поиграть на профессиональном поле центрального стадиона «Труд». В осенне-зимний период проведут турнир «Золотая шайба», – говорится в сообщении.

Сабинин предложил провести комплекс мероприятий под девизом «Я выбираю спорт» по ознакомлению детей и подростков с миром спорта.

«В первую очередь спорт – это идея, а лишь потом соревновательный процесс, достижения, кубки и награды. Если ребенок принял для себя решение, что выбирает спорт, то самый главный шаг уже сделан, а дальше уже наша задача обеспечить наличие секций и спортивного ядра во дворах», – сказал Сабинин.

Своим опытом по привлечению молодежи к спорту поделился Стрелков. На примере проекта «Социальные танцы», занятий по физической подготовке, турниров по дворовому футболу, который проводится в рамках партийного проекта, он рассказал о том, как удается привлекать молодежь к реализации проекта.

«Цель партийного проекта – это массовый спорт, мы не ставим перед собой цели подготовки профессиональных спортсменов фабричным методом, мы ставим перед собой задачу в массовом оздоровлении подрастающего поколения», – сказал Стрелков.