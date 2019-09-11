РИАМО - 11 сен. Десять самых популярных вопросов о МЦД и ответы на них озвучили в Москве, за неделю после объявления тарифов с дополнительными вопросами обратились более тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В режиме онлайн на страницах социальных сетей проекта и в разделе сайта на странице Московского метрополитена мы даем ответы. Кроме того, мы провели открытую встречу с пассажирами, где ответили на их вопросы и еще раз разъяснили способы оплаты проезда на диаметрах. Мы будем и дальше продолжать эту работу», – сообщил начальник дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Вот как выглядит топ самых популярных вопросов:

1. Москвичам–пенсионерам, которые являются ветеранами боевых действий, будет бесплатный проезд на электричках по городу?

Ответ: льготники, которые имеют право на бесплатный проезд на метро и в пригородных электричках, на МЦД также будут ездить бесплатно.

2. Можно ли ездить по безлимиту на месяц?

Ответ: да, по «Тройке» можно будет ездить по МЦД в пределах «Центральной» зоны. В зонах «Пригород» и «Дальняя» будут действовать абонементы, с другими ценами и условиями. Сейчас стоимость этих абонементов согласовывается.

3. Старые тарифы сохранятся? Например, из Одинцова до Фили можно будет за 23 рублей доехать, или только за 45?

Ответ: можно пользоваться текущими тарифами ЦППК, если для вас это будет выгоднее.

4. Абонемент по «Тройке» будет работать? Как быть при поездке с Филей до Немчиновки? Выходить в Сетуни и доплачивать?

Ответ: выходить в Сетуни и доплачивать не придется. Для проезда в зонах «Пригород» и «Дальняя» будут действовать другие абонементы.

5. Сколько стоит проезд по полному маршруту Лобня-Одинцово?

Ответ: 45 рублей.

6. Если у меня по социалке действует скидка 50% на пригородные электрички, будет ли она же действовать в зоне «пригород»?

Ответ: сейчас типы и стоимость льготных абонементов согласовываются.

7. Как платить тем, кто едет за пределы МЦД? Там можно будет платить «Тройкой» без записи билетов ЦППК?

Ответ: проезд в зону «Дальняя» можно будет оплатить билетом «Кошелек» картой «Тройка» при наличии валидаторов на станции.

8. Пересадка с МЦД на метро бесплатная, а с метро на МЦД?

Ответ: пересадка с метро на МЦД и с МЦД на метро и МЦК будет бесплатной в течение 90 минут.

9. Как будет осуществляться контроль за оплатой проезда на станциях?

Ответ: на станциях МЦД появятся валидаторы и турникеты, а в поездах будут работать контролеры.

10. А если ехать, допустим, с «Немчиновки» до «Сетуни», проезд будет 45 рублей?

Ответ: 45 рублей, но вы можете пользоваться текущими тарифами ЦППК, тогда проезд для вас будет столько же, сколько и сегодня – 23 рубля.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.