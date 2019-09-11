РИАМО – 11 сен. На сегодняшний день московская сеть Wi-Fi является одной из самых крупных в мире, в мегаполисе сконцентрировано свыше 18 тысяч точек доступа, в том числе в библиотеках и музеях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В сентябре 2013 года в Москве появился городской Wi-Fi. Первым делом мы установили его в парках и студенческих общежитиях, потом на центральных улицах. Сейчас столичная сеть Wi-Fi – одна из самых крупных в мире», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр Москвы добавил, что всего в городе больше 18 тысяч точек доступа, в том числе в библиотеках и музеях.

«Теперь работаем над созданием единого Wi-Fi пространства. Выбрали оператора, который интегрирует разные сети, то есть все точки доступа, на единой цифровой платформе. Чтобы, перемещаясь по городу, можно было подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации», – подытожил Собянин.