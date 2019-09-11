РИАМО – 11 сен. Компания Apple представила три новых смартфона, у них минимум новшеств, однако в России все равно ожидается очень высокий спрос, пишет в среду газета «Известия».

На презентации были представлены iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Диагональ дисплея новых моделей — на прошлогоднем уровне: 6,1 дюйма, 5,8 дюйма и 6,5 дюйма. Память у iPhone 11 составляет 64, 128 или 512 Гб, у двух других моделей — 128, 256 и 512 Гб.

«Главным отличием 11-й серии стали улучшенные камеры. Нижняя модель получила двухобъективную камеру (у iPhone Xr она одинарная). В линейке Pro камер три: в топовые модели Apple добавила ультраширокоугольный объектив. Главная особенность — возможность «бесшовно» переходить с одного изображения камеры на другое», — говорится в сообщении.

Улучшился также ночной режим съемки, алгоритмы обработки изображений. Теперь с помощью смартфона можно делать портреты студийного качества.

Новые модели покрыты прочным стеклом, выдерживают получасовое погружение на глубину до 4 метров.

Новые смартфоны появятся в продаже в России 20 сентября, и будут стоить немного дешевле чем Xr в прошлом году. Самую бюджетную модель можно будет приобрести за 59990 рублей, Pro — за 89 990, Pro Max — 99 900 рублей.

«Сейчас в технологическом плане Apple выступает в роли догоняющего по отношению к другим крупнейшим мировым вендорам, но угнаться за ними пока не получается. Но вряд ли новые модели смогут переломить тенденцию на снижение доли Apple на мировом рынке смартфонов», — уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что продажи Apple падают из-за дороговизны флагманских моделей, но армия поклонников все равно остается огромной. Компания может увеличить продажи, выпустив в следующем году смартфон в ценовом диапазоне ниже флагманского.

Издание отмечает, что в России в I полугодии 2019-го доля Apple в штучных продажах смартфонов составила 9,8%, а в прошлом году — 13,8%.