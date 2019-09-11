РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» 12 сентября сразится с ХК «Сочи» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 12 сентября, подольский «Витязь» играет с ХК «Сочи» в Подольске. У сочинцев после трех матчей в копилке 4 очка, у «Витязя» на два больше после четырех игр. По потерянным – равенство. «Витязь» и «Сочи» всегда были соперниками за место в плей-офф в Западной конференции. Сейчас, после обратного перевода на Запад нижегородского «Торпедо», борьба за выход в плей-офф еще более обострится. Потому каждый бал в матчах между собой – считай за два», – говорится в сообщении.

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ начнется в 19:30. Платная трансляция будет проводиться на сайте КХЛ.