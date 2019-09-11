РИАМО - 11 сен. Сегодняшний день может стать самым теплым 11 сентября за последние 70 лет, воздух в городе может прогреться до 27 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За все время, что проводятся наблюдения на метеостанции ВДНХ, то есть около 70 лет, 11 сентября может стать самым теплым днем. Сегодня ожидается 25-27 градусов», - сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Московском регионе на этой неделе будет превышать норму в среднем на 5-7 градусов. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в регионе 11 и 12 сентября. Осадков не ожидается.