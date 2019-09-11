РИАМО – 11 сен. При проверке исполнения бюджета за 2018 год Счетная палата обнаружила нарушений на 426,2 миллиарда рублей, что по сравнению с 2017 годом на 121,1 миллиарда рублей меньше, или на 22,1%, передает в среду Федеральное агентство новостей.

«Больше всего нарушений было выявлено при использовании средств федерального бюджета и при оказании услуг населению — 73,6 миллиарда рублей. В сфере проведения госзакупок были выявлены нарушения на 18,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, неправильное отражение фактов хозяйственной жизни привело к ущербу в 308 миллионов рублей, а при проверке использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата были выявлены нарушения на 9,1 миллиона рублей. Объем ущерба по иным нарушениям составил 16,4 миллиона рублей.

В ходе проверки установлено, что государственные программы в 2018 году не были исполнены с высокой степенью эффективности. На среднем уровне была выполнены 21 госпрограмма, низкий уровень — у семи госпрограмм.

Не подлежали оценке эффективности 12 госпрограмм, у которых доля показателей, не имевших фактического значения, в общем объеме показателей превышает 10%.

В 2018 году Минэкономразвития высоко оценило реализацию 22 госпрограмм, выше среднего уровня — 13, ниже среднего уровня — 4, а на низком уровне — лишь одна госпрограмма.

По итогам проверок было возбуждено уголовное дело. К административной ответственности были привлечены 14 должностных лиц.