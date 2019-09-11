РИАМО – 11 сен. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что с начала нынешнего туристического сезона, который еще не закончился, в Турции погибли уже около 100 россиян, причины трагедий чаще всего самые банальные, например, плохое состояние здоровья, передает РИА Новости.

«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около 6 миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», — сказал Ерхов.

Он отметил, что Россия и Турция партнеры принимают необходимые меры для обеспечения должного уровня безопасности туристов, пресечения причин возникновения несчастных случаев.

«Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией», — добавил посол.

По его словам, причины трагедий чаще всего самые банальные.

«Например, состояние здоровья. Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», — сказал Ерхов.

Также в последнее время увеличилось число случаев дорожно-транспортных происшествий с туристическими автобусами и на пешеходных переходах.

По его словам, по-прежнему немало фактов, когда наши соотечественники, злоупотребляя преимуществами системы «все включено», становятся сами причиной произошедших трагедий, не соблюдая элементарные нормы безопасности.

«Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких», - сказал Ерхов.

Он добавил, что в Турции часто, особенно в последнее время, гибнут дети.