РИАМО - 11 сен. Известный ученый, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик сообщил, что ему предложили преподавать в МГУ имени Ломоносова бесплатно, ученый согласился, поскольку оплата и до этого была «чисто символической», но считает происшедшее «проявлением полного неуважения к сотрудникам», передает газета «Коммерсант».

«Моя основная работа — в Институте всеобщей истории РАН. Но подавляющее большинство сотрудников академических институтов параллельно работают в вузах как совместители. Я веду в МГУ курс греческой эпиграфики, а в разные годы брал дополнительно часть курса по Северному Причерноморью», - поделился с изданием Иванчик.

По законодательству совместитель может быть оформлен максимум на половину ставки штатного преподавателя.

«В реальности люди получают даже меньше — например, треть или четверть ставки», - уточнил ученый.

Обычно зарплата преподавателей вузов складывается из нескольких частей — небольшого оклада (ставки) и различных надбавок, которые в совокупности приносят даже больший доход, чем оклад.

«Совместители чаще всего получают долю именно от оклада. Деньги обычно не очень большие, скорее чисто символические», - сказал Иванчик.

Однако в новом учебном году совместителей на истфаке решили оставить вовсе без оплаты, утверждает ученый.

«Несколько дней назад на кафедре мне сообщили, что средств на совместителей у факультета больше нет. При этом мне любезно предложено читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе. Оформлено это будет по-прежнему как официальные занятия в рамках учебной программы», - пояснил собеседник издания.

Ученый согласился преподавать бесплатно.

«Оплата и так была символической, я работал в МГУ не ради денег. Для меня это преподавание важно, так как я считаю правильным участвовать в подготовке будущих коллег. Иначе моя дисциплина исчезнет. Мне самому важно общаться со студентами, потому что это будущие аспиранты, из которых я имею возможность отбирать тех, с кем стану работать в дальнейшем», - отметил Иванчик.

Издание обратилось за комментарием в пресс-службу МГУ, где корреспондента перенаправили к пресс-секретарю исторического факультета. Поздно вечером она прислала ответ исполняющего обязанности декана факультета Льва Белоусова.

«Работающие на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. А. И. Иванчик не встречался в начале 2019/20 учебного года с руководством факультета, ему не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период. Информация, представленная А. И. Иванчиком, не соответствует реальному положению дел», - говорится в ответе.