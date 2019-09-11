РИАМО - 11 сен. Почти 30 человек принимают участие в чемпионате России по теннису на колясках в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне в Дмитрове стартовал чемпионат России по теннису на колясках.

«Это турнир сильных и волевых людей, которые неизменно вызывают восхищение и гордость. В чемпионате примут участие 29 человек со всей страны, семь из них — дмитровчане», — говорится в сообщении.

В материале напоминается, что пять лет назад на базе Дмитровской спортивной школы было открыто отделение адаптивного спорта.

С тех пор там тренируют лучших спортсменов для подготовки к Паралимпийским играм и Кубкам мира, а в составе сборной Московской области — восемь теннисистов Дмитровского городского округа.