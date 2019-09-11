РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 сен. В Московском областном центре охраны материнства и детства подмосковных Люберец в августе родились свыше 330 детей, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«В августе (2019 года – ред.) в Люберецком родильном доме Московского областного центра охраны материнства и детства появилось на свет 332 малыша. Лидируют мальчики», – говорится в сообщении.

Всего в августе родились 149 девочек и 183 мальчика. Кроме того, было пять двоен.

«Всего за восемь месяцев в стенах нашего роддома городского округа Люберцы появилось на свет 2 784 малыша! Поздравляем мам и пап с обретением счастья», – заключается в сообщении.