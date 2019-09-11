РИАМО - 11 сен. Участники экологического забега в Москве пробегут 20 километров и соберут по пути мусор, плоггинг в четырех столичных парках пройдет 14 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В четырех столичных парках департамента культуры 14 сентября пройдет экологический забег — плоггинг. Участникам предстоит пробежать трусцой 20 километров и собрать по пути мусор. Трасса пройдет по территориям парков «Кузьминки», «Борисовские пруды», 850-летия Москвы, а также музея-заповедника «Царицыно», - говорится в сообщении.

Ожидается, что этот плоггинг станет самым продолжительным за всю историю существования данного вида активного отдыха в России. Раньше такие забеги проводили на меньшие дистанции. Перед стартом спортсменам выдадут прочные перчатки и мешки для мусора, а также порядковые номера.

«Экологический марафон в парках Москвы начнется в 10:00 (в 09:00 — сбор участников, в 09:30 — инструктаж организаторов акции) от сцены парка «Кузьминки». А закончится он у главного входа в музей-заповедник «Царицыно» в 15:00. Участники пробегут по территориям зоны отдыха «Борисовские пруды», парка 850-летия Москвы, а также вдоль улицы Марьинский Парк. Рекомендуем прийти в спортивной одежде и обуви», - сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Плоггинг позволяет сочетать физическую активность и заботу об экологии. Участники забега по пути собирают пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, бумажные обертки, целлофановые пакеты и многое другое. Чтобы поднять мусор, бегунам приходится наклоняться или приседать, а это дополнительные движения. Такая пробежка более интенсивна и разнообразна.

На финише учитывается и то, как быстро добежал спортсмен, и насколько полон его мешок для сбора мусора.

Подобные экозабеги появились в Швеции и стали очень популярны во всем мире. Их проводят на природных территориях в Англии, Франции, США и многих других странах.

Участие в экологическом марафоне бесплатное, нужна лишь предварительная регистрация на сайте одного из организаторов акции — музея-заповедника «Царицыно».

В Москве плоггинг начал набирать популярность в этом году. Первые акции прошли весной в Битцевском лесу, Серебряном бору и других зеленых зонах Москвы. Они собрали более 500 участников.