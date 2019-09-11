РИАМО - 11 сен. Информация о нападении на инкассаторов и краже 15 миллионов рублей в подмосковном Щелкове не соответствует действительности, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Щелкове неизвестные напали на инкассаторскую машину, украли 15 миллионов рублей и скрылись.

«Такая информация не подтверждается, не соответствует действительности», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Щелкове проводятся учения.

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