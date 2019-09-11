РИАМО - 11 сен. В столице в предстоящую субботу, 14 сентября, пройдет парад московского студенчества, шествие начнется на Университетском проспекте и завершится на смотровой площадке Воробьевых гор, всего ожидается свыше 30 тысяч участников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Предполагается, что в параде примут участие 30 тысяч студентов из 50 вузов Москвы. Он может стать самым массовым за всю свою историю. Мероприятие начнется в 14:30. Торжественная часть продолжится шествием колонн первокурсников, которые затем пройдут посвящение — дадут клятву московского студента. С такой инициативой выступил Московский студенческий совет и ректоры столицы», - говорится в сообщении.

Ранее провести мероприятие планировали в парке Победы, но из-за большого количества участников место перенесли. Завершится парад концертом «Зачетная Москва» с участием популярных исполнителей. Он начнется в 17:00. Вход на мероприятие свободный.