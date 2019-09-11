РИАМО - 11 сен. С момента открытия мобильных цифровых кабинетов флюорографии в Москве ими воспользовались свыше 27 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В будние дни обследование в кабинетах прошли 11,5 тысячи человек, а в выходные и праздники — почти 16 тысяч. Для прохождения дополнительных обследований более 550 пациентов были направлены к профильным специалистам», - сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Флюорографические комплексы расположены в городских зонах отдыха рядом с павильонами «Здоровая Москва».

Обследование в передвижном флюорографическом комплексе может пройти любой москвич. Предварительная запись и направление от врача не требуются.

С конца июля мобильные флюорографы работают не только в выходные и праздники, но и в будние дни. Благодаря этому горожане могут проверить состояние легких в любое удобное время.