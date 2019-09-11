РИАМО - 11 сен. В Москве получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) теперь можно во всех центрах госуслуг «Мои документы» в день обращения, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Теперь получить СНИЛС можно еще быстрее и удобнее. Услуга появилась во всех центрах госуслуг «Мои документы». Страховой номер присваивают заявителю сразу в день обращения. Для этого нужно только иметь при себе паспорт (а детям до 14 лет — свидетельство о рождении)», — сказала исполняющая обязанности заместителя директора центров госуслуг Москвы по развитию государственных услуг Татьяна Порецкова.

Страховой номер индивидуального лицевого счета также можно получить в отделениях Пенсионного фонда России, через работодателя при устройстве на работу, либо с помощью портала государственных услуг Российской Федерации.

Раньше услуга «СНИЛС онлайн» была доступна только в 22 центрах «Мои документы».

Страховой номер индивидуального лицевого счета уникален, он выдается человеку один раз. На этот счет поступают все взносы, которые перечислил работодатель для формирования пенсии сотрудника. Кроме того, в системе пенсионного страхования содержится информация о трудовом стаже человека, которая необходима в дальнейшем при назначении пенсионных выплат.

Теперь при первичной регистрации в системе Пенсионного фонда России заявитель может получить электронное или бумажное уведомление, где указан страховой номер.

СНИЛС старого образца (пластиковая карта зеленого цвета) остается действительным. При потере карты или изменении персональных данных (например, при смене фамилии) требуется получить документ нового образца на бумаге или в электронном виде. Страховой номер индивидуального лицевого счета при этом останется прежним.