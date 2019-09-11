РИАМО - 11 сен. Сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Люберецкое» задержали двоих уроженцев Средней Азии в возрасте 20 и 22 лет, подозреваемых в совершении разбойного нападения и грабежа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в ночное время заказали такси в поселок Малаховка для дальнейшей поездки в Москву. В пункте отправления пассажиры напали на водителя автомобиля, прибывшего на вызов, стали душить его и, угрожая ножом, потребовали отдать денежные средства и мобильные телефоны», - сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Водитель попытался освободиться и убежать, тогда один из злоумышленников ударил его ножом по руке. Правонарушители отобрали у потерпевшего ценные вещи и пригрозили ему расправой, если он обратится в полицию. После налетчики скрылись.

«Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемых около одного из рынков. В ходе личного досмотра злоумышленников обнаружено и изъято ранее похищенное имущество», – отметила Петрова.

Кроме того, было установлено, что двумя днями ранее задержанные совершили грабеж на Шоссейной улице в Малаховке. Тогда мужчины похитили у водителя такси деньги и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 и 15 лет соответственно.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полиция устанавливает причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Подмосковья, а также ищет соучастника преступления.