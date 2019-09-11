РИАМО - 11 сен. В новом учебном году более 35 тысяч школьников Москвы посещают предпрофессиональные классы — инженерные, академические, медицинские, кадетские и специализирующиеся на информационных технологиях, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Предпрофессиональное образование — прекрасная возможность для ребенка узнать специфику выбранной профессии и понять для себя, действительно ли она ему подходит. Ученики получают знания и умения, которые впоследствии пригодятся при поступлении в вуз, а также приобретают базовые навыки работы на современном оборудовании», — говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

Занятия в предпрофессиональных классах ведут не только школьные учителя, но и сотрудники вузов, а также практикующие специалисты.

Предпрофессиональные классы открыты в 215 столичных школах. Партнерами образовательных учреждений стали ведущие федеральные вузы, среди которых Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Московский авиационный институт, Дипломатическая академия МИД России и другие.

В проектах также участвуют технопарки, ведущие ИТ-предприятия, медицинские, военные и научные организации.

Получить кадетское образование могут ученики 7-11 классов, а познакомиться с инженерными, научно-технологическими, медицинскими и ИТ-специальностями — учащиеся 10–11 классов.