РИАМО - 11 сен. Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина в ходе выступления на международной выставке туризма «Отдых Leisure 2019» поблагодарила коллег из Москвы и Тулы за сотрудничество в профильной сфере, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Галкина стала участницей пленарной сессии «Новый взгляд на туристическую индустрию», которая проходила в рамках 25-й международной выставки «Отдых Leisure 2019». В своем выступлении Галкина отметила важную роль маркетинга и рекламы в современной туристической отрасли, а также поблагодарила Москву и Тулу за сотрудничество.

«В этом году совместно с Тульской областью был разработан «Живописный тур», который объединит Серпухов, Поленово и Тулу», - говорится в сообщении.

Кроме того, этим летом правительство Москвы информировало жителей и гостей столицы о ключевых мероприятиях проекта «Лето в Подмосковье», также имиджевые ролики Московской области транслировали в столичном метро.

«Чтобы понять, как продвигать туризм в своем регионе, нужно самому стать туристом! Совершив ряд поездок по Подмосковью, я открыла для себя невероятные места: фермы, сыроварни, усадьбы, пляжи, историческое и культурное наследие. Московская область способна удивить даже самого искушенного туриста», - сказала Галкина.

По ее словам, без продвижения в современном мире не обойтись. Именно поэтому в Подмосковье создали портал welcome.mosreg.ru, где собраны только те места, которые отвечают всем туристическим запросам.

«Также немаловажную роль здесь играют событийные мероприятия, специальные проекты и, конечно, взаимодействие с соседними регионами», - заключила Галкина.