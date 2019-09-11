РИАМО - 11 сен. На портале для малого и среднего бизнеса в Москве произошли обновления, в частности, появился личный кабинет, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Для московских предпринимателей действует целый комплекс мер поддержки: от субсидий и консультаций до бесплатных образовательных программ и цифровых сервисов. Удобный навигатор по ним — обновленный городской бизнес-портал. К этому деловому сезону он стал более персонализированным и теперь предлагает еще более широкий функционал в формате «единого окна», - сказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Одно из главных нововведений — личный кабинет. Зарегистрированные пользователи могут записаться на обучающие занятия онлайн. Запланированные к посещению семинары и мастер-классы будут отображаться в персональном календаре. Кроме того, появилась возможность добавлять мероприятия и статьи в избранное и сохранять важную информацию.

С начала этого года московские предприниматели получили 80,3 тысячи бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. Более 34 тысяч человек посетили около 950 мероприятий разного формата, организованных государственным бюджетным учреждением (ГБУ) «Малый бизнес Москвы».

Онлайн-сервисами для предпринимателей в 2019 году воспользовались свыше 21 тысячи раз. Недавно на сайте запустили услугу «Индивидуальная траектория развития». С ее помощью можно оценить уровень своих бизнес-компетенций и получить персональные рекомендации по обучающим мероприятиям и спецпроектам.

У пользователей также есть возможность поделиться идеей, связанной с усовершенствованием созданной в городе экосистемой для бизнеса. Для этого добавили кнопку «Поделись идеей с городом».