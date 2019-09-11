РИАМО - 11 сен. В среду в Москве и Подмосковье ожидается температура выше нормы, столбики термометров зафиксируются на отметке до 24 градусов, также в регионе ожидается атмосферное давление выше нормы, что может сказаться на самочувствии некоторых людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Среднесуточная температура воздуха по-прежнему выше нормы на пять градусов. Максимальная температура воздуха в столице 22-24, по области 19-24 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что атмосферное давление останется высоким, существенно не изменится и в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 40%.

Синоптики отмечают, что на повышенное атмосферное давление ухудшением самочувствия могут отреагировать люди, склонные к спастическим реакциям, с неустойчивым артериальным давлением, атеросклерозом сосудов, частыми приступами мигрени и другими заболеваниями.

Чтобы избежать осложнений, специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, своевременно принимать лекарства, рекомендованные врачом, и, если позволяет самочувствие, гулять на свежем воздухе.