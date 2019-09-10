РИАМО - 10 сен. На проходившем в китайском Ланфане Международном конкурсе Arc Cup International Welding Competition (Кубок дуги) успешно выступила сборная России, сотрудники «Мосгаза» завоевали призовые места, а один из них, Александр Тихонов, выиграл в номинации по газовой сварке, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В числе 19 лучших сварщиков страны - пять представителей АО «Мосгаз», завоевавших призовые места, а сварщик «Мосгаза» Александр Тихонов стал чемпионом мира в номинации «Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем». Это вторая золотая медаль Александра, в 2017 году он уже побеждал в той же номинации на Arc Cup в Шанхае», - говорится в сообщении.

Для триумфаторов руководство компании во главе с генеральным директором Гасаном Гасангаджиевым организовало торжественную встречу в аэропорту Шереметьево в сопровождении военного оркестра 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

Представители «Мосгаза» в этом году участвовали в Arc Cup International Welding Competition в третий раз. Дебют на мировом первенстве в 2016 году медалей не принес, тогда сборная довольствовалась лишь пятым местом, зато в 2017 году московские сварщики завоевали одну золотую и две серебряные медали.

В 2019 году Россия также завоевала первое место в общекомандном медальном зачете. Сборная России, составленная из лучших специалистов крупнейших компаний страны, увезла на родину Кубок дуги.

«Бороться за медаль высшей пробы 33-летнему электрогазосварщику шестого разряда Александру Тихонову, работающему в управлении аварийно-восстановительных работ АО «Мосгаз» с 2013 года, пришлось в условиях жесткой конкуренции. Достаточно сказать, что в нынешнем конкурсе Arc Cup International Welding Competition участвовали 427 высококлассных сварщиков из десяти стран», - уточняется в материале.

Соревнования проводились по семи номинациям, российские сварщики заняли призовые места во всех. От Москвы выступали в четырех из них - «Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем», «Сварка готовой конструкции по чертежам», «Ручная электродуговая сварка» и «Автоматическая сварка труб в различных пространственных положениях».