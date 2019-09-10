РИАМО - 10 сен. Одиннадцатилетний мальчик вышел из школы на западе столицы 9 сентября, но домой не вернулся, полицейские смогли найти ребенка в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО ГУ МВД России по столице.

В ОМВД России по району Очаково-Матвеевское Москвы поступило сообщение о том, что пропал 11-летний мальчик 9 сентября. Он вышел из школы, расположенной на Большой Очаковской улице, но дома так и не появился.

«Полицейские незамедлительно приступили к поискам. К поискам подключились и добровольцы, которые также искали ребенка. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО, оперативники УУР ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское Москвы нашли потерянного мальчика в ТиНАО», - говорится в сообщении.

В одном из магазинов на ребенка, который хотел купить еду, но у него не оказалось денег, обратили внимание продавцы и позвонили в полицию. Мальчика вернули домой. Сотрудники полиции поблагодарили отзывчивых граждан за помощь.