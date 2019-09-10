РИАМО - 10 сен. Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий и серии разбойных нападений на инкассаторов в Химках и Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Следователи предъявили обвинение 48-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», по факту нападения на инкассаторов в Химках. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствием установлено, что 20 января 2017 года инкассатор ООО «Инкахран Сервис» и сотрудник частного охранного предприятия, завершив инкассацию одной из торговых точек ТЦ «Лига» в городе Химки, подверглись разбойному нападению со стороны неустановленного лица, который произвел в них несколько выстрелов из ружья», - говорится в сообщении.

В результате разбойного нападения 38-летний сотрудник частного охранного предприятия скончался на месте. При этом инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денежных средств. Нападавший с места преступления скрылся.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место совершения преступления были направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства.

В рамках расследования дела было установлено, что арестованный причастен к аналогичному преступлению, которое было совершено 12 ноября 2014 года. Тогда неизвестный, находясь у входа в магазин «Ашан» в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск, произвел не менее двух выстрелов в сотрудника ООО «ЧОП «ФОРТ-М», перевозившего денежные средства. В результате от полученных огнестрельных ранений мужчина скончался в карете скорой помощи.

Были похищены денежные средства в сумме не менее 8 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Убийство из корыстных побуждений», «Разбойное нападение», «Незаконный оборот оружия».

По горячим следам задержать преступника не удалось. Но работа следователей, криминалистов и оперативных сотрудников не прекращалась. По уголовным делам допрошено более 150 человек, проведено несколько десятков экспертиз, среди которых дактилоскопические, сложные физико-химические по гильзам, изъятым в ходе осмотра мест происшествия.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками СК России при тесном взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Московской области подозреваемый был задержан во время совершения очередного нападения на отделение банка в Москве.

«Мужчина дал развернутые показания по существу. В жилище обвиняемого, а также в дачном доме проведены обыски, в ходе которых изъято ружье, а также боеприпасы, среди которых обнаружены патроны, идентичные гильзам, изъятым с мест происшествия в Химках и Солнечногорске», - уточняется в материале.

Помимо этого, мужчина обвиняется еще в трех разбойных нападениях, совершенных в 2017, 2018 и 2019 годах на сотрудников банков на территории Москвы и Московской области. Тогда нападавшему удалось похитить более 4,8 миллиона рублей, свыше 40 тысяч долларов США и более 37 тысяч евро. Данные уголовные дела находятся в производстве органов полиции, материалы по ним уже запрошены следственными органами СК России по Московской области. Расследование уголовного дела продолжается.