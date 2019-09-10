РИАМО - 10 сен. Осенью в национальном парке «Лосиный остров» проводится мониторинг водоплавающих птиц Яузского водно-болотного комплекса, так, среди птиц преобладают лысухи, говорится в сообщении пресс-службы «Лосиного острова».

Для учета были выбраны несколько пунктов на заповедном Егерском участке и в окрестностях Мытищинской насосной станции (Чугунный мост) с обзором до Ярославского шоссе. Площадь обследования составила около 150 гектаров.

«Общая численность зарегистрированных птиц выросла (по сравнению с августом 2019 года). В общей сложности учтено 1008 птиц, относящихся к 13 видам водных птиц – поганкам, цаплям, уткам, пастушковым и чайкам. Преобладали лысухи (770 особей)», — говорится в сообщении.

Среди уток самым многочисленным видом была кряква – 117 птиц, также зарегистрированы 31 красноголовый нырок, 30 свиязей, 11 хохлатых чернетей, немногочисленные чирки-свистунки и трескунки, серые утки и широконоски.

«В целом авифауна Яузских болот остается стабильной. Миграционной активности пока не наблюдается, птицы спокойно отдыхают и кормятся. С началом активных осенних миграций картина будет меняться», — добавляется в материале.

Сравнительно небольшие заповедные Яузские болота играют значительную роль в сохранении обитателей водной и околоводной среды Москвы и Подмосковья.