РИАМО - 10 сен. Во вторник начала работу 25-я выставка Interlight Moscow, на ней представили свою продукцию компании, сотрудничающие с Московской областью, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники демонстрирует полный спектр продукции и современные решения в области декоративного и технического освещения, умных домов, автоматизации зданий, LED-технологий и электротехники от российских и зарубежных производителей и поставщиков.

«На этой выставке представлены все производители и подрядчики, которые работают с Московской областью. Мы работаем только с самыми надежными и прогрессивными компаниями. Цифровизация в России объявлена приоритетным направлением. О переходе на цифровую экономику постоянно говорит президент России Владимир Путин», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на Российском инвестфоруме в Сочи поставил задачу по внедрению программ цифровизации в Подмосковье.

«Поэтому такие выставки важны. Они повышают уровень комфорта и безопасности в наших городах и позволяют приобрести новые знания специалистам различных категорий», - пояснил Хайкин.

Одна из ключевых тем этого года — освещение общественных пространств. В рамках экспозиции гости смогут послушать лекции о светодизайне, которые проведут ведущие специалисты России, в частности Подмосковья, и Европы.

В направлении цифровизации городской среды в Московской области также ведется масштабная работа. В некоторых муниципалитетах уже отрабатывается система оптимизации при управлении наружным освещением. Используется дистанционное управление наружным освещением. Уличные опоры освещения могут стать основой, на которой будут разворачиваться другие техническое решения для «умного города».

По словам министра, в регионе реализуется проект «Умные города Подмосковья». Выбраны пилотные муниципальные образования (Дубна, Ивантеевка, Реутов).

Также в Подмосковье в рамках губернаторской программы «Светлый город» активно строят и капитально ремонтируют системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха.

Кроме того, создается архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов ключевых исторических объектов – храмов, монастырей, памятников архитектуры. В приоритете – энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток.

Всего в 2019 году по программе будет установлено более 18 тысяч светильников, заменено более 9 тысяч опор, будет построено свыше 600 километров линий наружного освещения.