РИАМО - 10 сен. Гостехнадзор министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведет очередной этап комплексной профилактической операции по проверке сельхозтехники на территории региона в начале октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Профилактическую операцию «Трактор – 2019» на территории Подмосковья мы планируем провести в этом году с 7 по 19 октября. Проверка сельскохозяйственной техники необходима особенно осенью после уборки урожая, сева озимых культур и заготовки кормов на зиму», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Проверку проведут сотрудники Гостехнадзора министерства и внештатные инспекторы государственной инспекции Гостехнадзора, работники управлений сельского хозяйства и продовольствия администраций муниципалитетов, представители Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

«Мероприятие проводится для обеспечения безопасной эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования всех юридических и физических лиц, соответствия технического состояния машин требованиям безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов», — подчеркнул Разин.

Рейды проведут во всех округах Подмосковья.

«Уже сейчас в каждом округе составляются графики проведения операции, определяются составы рабочих групп. При проверках особое внимание будем уделять исправности эксплуатируемых тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники, соответствие номерных агрегатов регистрационным данным, а также порядку допуска лиц к управлению машинами», — уточнил министр.

Во время проведения операции «Трактор» в 2018 году в регионе было проверено более 4 тысяч единиц сельхозтехники.