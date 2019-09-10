РИАМО - 10 сен. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что россияне могут не бояться внедрения автоматизации в их работу, так как страна успеет подготовиться к этому, а переквалифицироваться в случае необходимости можно с помощью программ по переобучению, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщалось, что к 2030 году из-за роботизации и автоматизации могут лишиться работы 45,5% жителей страны. Это может коснуться 20,1 миллиона трудящихся.

«В России существует национальный проект по занятости населения и производительности труда, который предполагает вложение государственных средств в переобучение населения», - сказала Бессараб.

Она подчеркнула, что в стране создается система повышения квалификации и переобучения трудящихся.

«Сначала предприятия подают заявку, принимают участие и с помощью федеральных или региональных бюджетных средств автоматизируют свое производство. Это общенациональная задача, правительство РФ вместе с Государственной думой уделяют этому большое внимание», — пояснила Бессараб.